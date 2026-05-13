Salute e diritti | la Cgil lancia la raccolta firme in Basilicata

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil ha avviato una raccolta firme in Basilicata riguardante questioni di salute e diritti. La campagna coinvolge cittadini e lavoratori, con l'obiettivo di sensibilizzare su alcune riforme in atto. Tra i punti principali ci sono l’accesso alle cure e i diritti dei lavoratori coinvolti negli appalti. La mobilitazione si svolge in diverse località della regione, con appuntamenti programmati nei prossimi giorni.

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? Domande chiave Come influenzeranno queste riforme l'accesso alle cure in Basilicata?. Quali nuovi diritti riceveranno i lavoratori impegnati negli appalti?. Dove e come si può firmare online per sostenere la proposta?. Perché la sicurezza nei cantieri è legata alla parità contrattuale?.? In Breve Assemblee a Potenza e Matera il 15 maggio 2026 con Vincenzo Esposito e Angelo Sposato.. Fernando Mega presiederà l'incontro materano presso la sala convegni di UnaHotels Mh.. Firme raccolte online tramite il portale dedicato del Ministero della Giustizia dal 15 maggio.. Riforme mirano a parità salariale e sicurezza per lavoratori in subappalto e sanità pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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CGIL lancia raccolta firme per difendeere il diritto alla salute

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