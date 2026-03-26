Al via la campagna adesioni e raccolta firme per la lista Dsp Andreani sindaco

Sabato 28 marzo inizierà la campagna di adesioni e raccolta firme per la lista Dsp Andreani sindaco. La prima giornata di attività sarà caratterizzata da banchetti informativi che verranno allestiti a partire dalle ore 9 nel mercato di via Giotto, vicino all’area dell’ex Camera di Commercio. L’iniziativa proseguirà con incontri e punti di raccolta firme nel corso della giornata.

La mobilitazione per la presentazione della Lista Dsp Andreani sindaco prenderà il via sabato 28 marzo, con i banchetti informativi di Dsp presenti fin dal mattino, a partire dalle ore 9, presso il mercato di via Giotto di Arezzo, nell’area adiacente all’ex Camera di Commercio. Nel pomeriggio, dalle ore 15, l’appuntamento proseguirà in Corso Italia 177.“L’iniziativa rappresenta un invito aperto a tutti i cittadini aretini che vogliono partecipare attivamente alla vita politica della città: aderire alla lista, contribuire alla raccolta firme e prendere parte alla costruzione di un programma fondato sul buonsenso e orientato al bene comune”.Sarà presente anche il candidato sindaco Egiziano Andreani, pronto ad ascoltare direttamente le istanze e le proposte dei cittadini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Al via la campagna adesioni e raccolta firme per la lista Dsp Andreani sindaco Articoli correlati “La Base Conta”: nasce la raccolta firme online per proporre Alessandro Russo come candidato sindacoCittadini invitati a sostenere il consigliere comunale del Pd, condividendo anche esperienze e video-testimonianze. Santarcangelo lancia l’hub urbano: al via la campagna di adesioniÈ iniziata ufficialmente mercoledì (4 febbraio) in una sala Baldini gremita di commercianti e associazioni di categoria, la campagna di adesione per...