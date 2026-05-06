La Russia sta portando avanti una “partnership senza limiti” con la Cina ma, al tempo stesso, è impegnata a consolidare i rapporti anche con altre nazioni seguendo una logica multipolare. Tra queste c’è anche l’India, rivale di Pechino ma sempre più vicina a Mosca, ancor più adesso che la guerra in Medio Oriente ha innescato una preoccupante crisi energetica in gran parte dell’Asia. Al netto di petrolio e gas, l’asse che parte dal Cremlino e arriva fino a Delhi comprende ben altro: la vendita di armi, certo, ma anche un aiuto reciproco per consentire a ciascun Paese di raggiungere i propri obiettivi geopolitici. Vladimir Putin e Narendra...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Si rafforza l’asse India-Russia: Putin punta all’Oceano Indiano, Modi all’Artico

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