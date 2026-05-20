Dopo l'eliminazione dai Mondiali 2026, causata dalla sconfitta contro la Bosnia, la Nazionale italiana si prepara a tornare in campo a giugno per alcune amichevoli. La squadra mostra una formazione più giovane rispetto al passato, con diversi giovani convocati per questa fase di preparazione. L'obiettivo è rinnovare il gruppo e testare nuovi schemi, mentre l’allenatore ha risposto alle critiche provenienti dalla Grecia senza entrare nel dettaglio delle questioni tecniche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La nuova Italia riparte dopo la delusione Mondiale. La Nazionale italiana si prepara a tornare in campo dopo la pesante esclusione dai Mondiali 2026, arrivata al termine della sconfitta contro la Bosnia. Per inaugurare il nuovo corso azzurro, il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini guiderà l’Italia nelle amichevoli del 3 e 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia. Le convocazioni hanno però acceso una polemica internazionale. Dalla Grecia sono infatti arrivate critiche per la decisione dell’Italia di puntare su numerosi giovani provenienti dall’Under 21 e da altri vivai del campionato italiano. Una scelta che, secondo alcuni osservatori greci, avrebbe ridotto il livello competitivo della sfida. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Italia giovane per le amichevoli di giugno: Antognoni risponde alle critiche della Grecia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Antognoni risponde al ct della Grecia: "Altro che Under 21, sarà un'Italia giovane ma molto forte"

Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e GreciaDopo la terza Apocalisse, con conseguente mancata qualificazione al terzo Mondiale di fila, non abbiamo un nuovo presidente federale e neppure un...

Il potere di un Nome può cambiare il mondo. Oggi, 20 maggio, celebriamo San Bernardino da Siena, il frate francescano che riaccese l’amore dell’Italia per il Santissimo Nome di Gesù. Da giovane contemplativo a instancabile predicatore, Bernardino in x.com

Le amichevoli di giugno con l'Italia Under 21, Antognoni fa chiarezza: Ci sarà un gruppo giovane e forte. E sulle polemiche in Grecia...Nonostante l'aria di cambiamento, non sono mancate le prime critiche esterne per le scelte sui convocati, prontamente rispedite al mittente dall'ex bandiera viola: Che Italia aspettarsi? La miglior N ... corrieredellosport.it

Capitan Donnarumma riparte dalla giovane Italia di Baldini: sarà la chioccia per le amichevoli di giugnoCon le amichevoli di giugno, l’Italia torna in campo provando, se non a cancellare almeno a mettere in fondo al cassetto la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Sulla panchina ... fanpage.it