Antognoni risponde al ct della Grecia | Altro che Under 21 sarà un' Italia giovane ma molto forte

Il campione del mondo del 1982 è stato annunciato come capodelegazione della Nazionale per le amichevoli di giugno. In una dichiarazione, ha affermato che l’Italia sarà composta da una squadra giovane ma molto forte, e che molti dei giocatori presenti potrebbero essere protagonisti anche a settembre. Ha anche risposto al commissario tecnico della Grecia, parlando di un gruppo che supera l’Under 21, sottolineando la qualità dei giovani convocati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui