Antognoni risponde al ct della Grecia | Altro che Under 21 sarà un' Italia giovane ma molto forte
Il campione del mondo del 1982 è stato annunciato come capodelegazione della Nazionale per le amichevoli di giugno. In una dichiarazione, ha affermato che l’Italia sarà composta da una squadra giovane ma molto forte, e che molti dei giocatori presenti potrebbero essere protagonisti anche a settembre. Ha anche risposto al commissario tecnico della Grecia, parlando di un gruppo che supera l’Under 21, sottolineando la qualità dei giovani convocati.
Giovani, ma di certo non inesperti, né tantomeno scarsi. L'Italia di Silvio Baldini che andrà ad affrontare (anche) la Grecia il 7 giugno, a dispetto di quanto sostiene il ct degli ellenici Jovanovic, sarà una squadra più che competitiva. Perché è vero che il commissario tecnico ad interim vuole sfruttare l'imminente doppio impegno amichevole (l'altro è con il Lussemburgo) per costruire una buona base per il futuro, ma non ha alcuna intenzione di sfigurare. Anzi. Basta guardare i nomi di chi ci sarà. Qualcuno può permettersi di dire che Gigio Donnarumma sia un portiere low profile? Impossibile. Ed è davvero molto,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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