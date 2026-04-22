Un mercato strategico per l’Italia Ecco come consolidare i rapporti con l’India

L’Italia sta valutando l’importanza di rafforzare i rapporti commerciali con l’India, un mercato che conta circa un miliardo e mezzo di abitanti. Recentemente, sono stati avviati incontri e negoziati per consolidare le relazioni economiche tra i due paesi, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di scambio. La volontà di accelerare su questi accordi nasce anche dalle tensioni geopolitiche che coinvolgono altre aree del mondo.

Ci sono un miliardo e mezzo di motivi per accelerare sull’accordo commerciale con l’India, “fondamentale anche alla luce delle tensioni geopolitiche”. Ovvero il numero delle persone coinvolte in un mercato che può essere molto positivo per l’Unione Europea. Le parole del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, raccontano come Italia e India stanno proseguendo in un rapporto fatto di fiducia e prospettiva, nella consapevolezza che il fertile terreno politico dato dalle fitte interlocuzioni fra Giorgia Meloni e Narendra Modi ha un fisiologico punto di caduta in un Paese come l’India che rappresenta una delle principali direttrici di crescita per l’export italiano.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un mercato strategico per l’Italia. Ecco come consolidare i rapporti con l’India Notizie correlate Riccione alla Itb Berlin per rafforzare i rapporti con l'estero. "Il mercato tedesco resta strategico”Alla fiera di Berlino presenti anche operatori della destinazione Riccione e il consorzio Promhotels. Italia-Turchia: ambasciatore Manzo, consolidare il nostro ruolo di partner strategicoAnalisi del diplomatico ad Ankara per ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tajani: va rilanciato il partenariato strategico tra imprese di Italia e Cina. Siglato un piano d’azione per il Made in Italy in China (Il Sole 24 Ore); Elior, Marco L'Italia mercato strategico, investimenti per 40 milioni in 5 anni; Alstom, sul sito di Vado investimenti da 20 milioni; Travel Hashtag, mercato polacco sempre più strategico. Un mercato strategico per l’Italia. Ecco come consolidare i rapporti con l’IndiaCi sono un miliardo e mezzo di motivi per accelerare sull’accordo commerciale con l’India, fondamentale anche alla luce delle tensioni geopolitiche. Ovvero il numero delle persone coinvolte in un ... formiche.net Elior, Marco L'Italia mercato strategico, investimenti per 40 milioni in 5 anniROMA (ITALPRESS) – Investimenti, innovazione, sostenibilità e un modello integrato sempre più orientato al benessere. Nicolas Marco, ... iltempo.it IL GIRO D'ITALIA RESTA SU EUROSPORT Warner Bros. Discovery Sports Europe annuncia il rinnovo a lungo termine dei diritti di trasmissione del Giro d’Italia e di tutte le principali corse italiane maschili e femminili sui canali Eurosport, in streaming su H - facebook.com facebook Oggi sul Corriere Milano la proposta di Italia Viva: basta polemiche. Invitiamo piuttosto i sindaci di Tel Aviv e Betlemme a Palazzo Marino. Milano sia la città del dialogo e costruisca un momento di pace. L’intervista di Ivan Scalfarotto sul Corriere della Sera x.com