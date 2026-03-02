L’ambasciatrice turca in Italia ha dichiarato che il 2025 ha visto progressi significativi nella cooperazione tra i due paesi, in particolare nei settori delle infrastrutture e dell’energia. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come il partenariato strategico tra Italia e Turchia si sia rafforzato in quest’anno, portando a risultati concreti e misurabili.

La diplomatica: “Il 2025 è stato un anno in cui cooperazione nei settori strategici come le infrastrutture e l’energia ha prodotto risultati concreti”. “Il 2025 è stato un anno in cui cooperazione nei settori strategici come le infrastrutture e l’energia ha prodotto risultati concreti. Gli accordi firmati in occasione del quarto vertice intergovernativo Turkiye-Italia, tenutosi a Roma, hanno creato una solida base per progetti congiunti, soprattutto nei settori dell’energia, dei trasporti e dell’industria. Allo stesso tempo, l’intensificarsi dei contatti tra le istituzioni pubbliche ed il settore privato dei due Paesi nel campo della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, delle infrastrutture Gnl e della transizione green hanno dimostrato ancora una volta la profondità del nostro partenariato strategico“. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-Turchia, l’ambasciatrice Ulgen: “Profondo partenariato strategico”

