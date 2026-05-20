Italia e India così si rafforza la cooperazione sulla Difesa

Oggi, durante un incontro tra Italia e India, si sono definiti nuovi accordi per rafforzare la collaborazione nel settore della difesa. La presidente del Consiglio ha incontrato i rappresentanti indiani per discutere di intese volte a intensificare la cooperazione militare tra i due Paesi, con particolare attenzione alla condivisione di tecnologie e alla partecipazione congiunta in esercitazioni. Sono stati firmati documenti ufficiali che consolidano le intese e aprono nuove opportunità di collaborazione in ambito strategico e di sicurezza.

Nell’ambito del bilaterale odierno tra Italia e India, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno firmato una Roadmap per la cooperazione tra le rispettive industrie della difesa e una Dichiarazione congiunta d’intenti per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel settore. Gli accordi sono stati sottoscritti dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dal ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar nell’ambito del vertice bilaterale che ha sancito l’elevazione delle relazioni tra i due paesi al rango di Partenariato strategico speciale. “La difesa è un ambito di cooperazione sul quale stiamo lavorando molto e bene”, ha dichiarato Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine dell’incontro. 🔗 Leggi su Formiche.net

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