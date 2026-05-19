Italia-India da commercio a difesa | si rafforza ‘special relationship’ Meloni-Modi
L'attenzione si concentra sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e India, con un focus particolare sulla collaborazione tra i due governi. La visita ufficiale tra i leader dei due paesi si inserisce in un quadro di crescente interesse per consolidare il legame tra le due nazioni, passando da un rapporto commerciale a una cooperazione più articolata in ambito di difesa. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la presenza europea in un contesto di crescente influenza dell’India a livello globale.
(Adnkronos) – La saga dei 'Melodi' si prepara a un nuovo capitolo. Da un lato, l’esigenza dell’Italia di rafforzare il proprio ruolo di interlocutore europeo privilegiato di una delle grandi potenze economiche emergenti. Dall’altro, la volontà di Nuova Delhi di ampliare la rete di partnership in Occidente mentre si intensifica la competizione globale con la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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