Il match amichevole tra la nazionale italiana e quella greca è previsto per il 7 giugno sull'isola di Creta. La squadra italiana è temporaneamente guidata da Silvio Baldini, mentre quella greca è allenata dal tecnico serbo Ivan Jovanovic. Inizialmente, la partita era stata programmata con un diverso avversario per la formazione ellenica, che ha successivamente richiesto un cambio di avversario senza specificare i motivi di questa richiesta.

Si dovrebbe giocare il prossimo 7 giugno, sull’isola di Creta, la gara amichevole tra la Nazionale italiana momentaneamente allenata da Silvio Baldini e i greci allenati dal ct serbo Ivan Jovanovic. Quest’ultimo, però, storce il naso chiedendo che non siano più gli azzurri gli avversari. Quali sono le cause. A Jovanovic, infatti, non sarebbe andata giù la scelta di Baldini di convocare e schierare numerosi giocatori Under 21, in pratica la base per cui ha accettato di fare il “traghettatore” ad interim di quel che rimane della Nazionale italiana dopo la cocente eliminazione per mano della Bosnia-Erzegovina e la mancata partecipazione al terzo Mondiale di fila. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amichevole Grecia-Italia, il ct ellenico ha chiesto il cambio di avversario: ecco perché

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