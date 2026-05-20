Istituto Resistenza formerà giovani musulmani su Costituzione FOTO

L’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea ha firmato un accordo con la Comunità Islamica di Firenze. L’iniziativa mira a offrire ai giovani musulmani corsi di formazione sulla storia della Repubblica e sulla Costituzione italiana. L’accordo prevede incontri e attività didattiche rivolte a questa fascia di età, con l’obiettivo di approfondire i contenuti fondamentali della Carta costituzionale. La collaborazione si concentra sulla promozione della conoscenza e della partecipazione civica tra i giovani.

L’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea e la Comunità Islamica di Firenze hanno siglato un accordo, rivolto soprattutto ai giovani musulmani, con l’obiettivo di promuovere la formazione e la conoscenza della storia della Repubblica e della Costituzione. L’intesa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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