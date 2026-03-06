Saccardi visita l' Istituto storico della Resistenza

Il 6 marzo 2026, la presidente del Consiglio regionale della Toscana ha visitato l'Istituto storico toscano della Resistenza a Firenze. La visita è avvenuta in occasione di un incontro presso la sede dell’istituto, che si occupa di conservare e diffondere la memoria della Resistenza e della lotta partigiana in regione. Nessun altro dettaglio sul motivo dell’iniziativa è stato comunicato.

Firenze, 6 marzo 2026 - La presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi ha fatto visita all'Istituto storico toscano della Resistenza. Accolta tra gli altri dal presidente dell'Istituto Vannino Chiti ha trovato in mostra su un tavolo il vassoio di Ventotene, tra le testimonianze iconografiche del mondo dei confinati, realizzata da Ernesto Rossi nel 1940 durante il suo confino sull'isola. Saccardi si è poi aggirata fra libri, documenti e testimonianze cartacee: un patrimonio custodito dal 1953 che racconta i valori del Comitato toscano di liberazione nazionale. "Luoghi come questo - ha detto Saccardi - non sono soltanto custodi della memoria, ma presìdi vivi di democrazia.