Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita l' Istituto Storico Toscano della Resistenza FOTO

Il presidente Vannino Chiti: "La nostra ambizione e il nostro impegno sono quelli di essere una casa della Memoria, della Libertà e della Democrazia per tutti" Durante l’incontro sono stati mostrati al presidente alcuni oggetti significativi del patrimonio dell’istituto, tra cui il Vassoio di Ventotene, dipinto nel 1940 da Ernesto Rossi. L’opera rappresenta un vivido racconto della vita dei confinati politici e raffigura, tra gli altri, figure simbolo della storia repubblicana come Sandro Pertini, Altiero Spinelli e Umberto Terracini. Nel corso dell’incontro è stato anche affrontato il tema della sede dell’istituto, giudicata non più adeguata alle esigenze della struttura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

