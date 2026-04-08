Ryanair ha annunciato la cancellazione di numerose rotte nel 2026, coinvolgendo voli dalla Spagna, Francia, Belgio e Germania. La decisione riguarda decine di rotte e potrebbe influire sui piani di viaggio di molti passeggeri. Chi aveva già prenotato un volo su queste tratte riceverà indicazioni su come procedere, mentre i viaggiatori si preparano a possibili cambiamenti nelle opzioni di volo disponibili.

Volare low cost nel Vecchio Continente potrebbe presto trasformarsi in un’impresa complessa, e certamente più costosa. E questa volta non c’entrano le ripercussioni della guerra in Medio Oriente. Per la stagione 2026, Ryanair ha annunciato una massiccia e strategica revisione del proprio network operativo europeo, che si traduce in un drastico taglio di dozzine di rotte e in una forte diminuzione della capacità su scali storicamente fondamentali per i turisti, inclusi quelli italiani. Alla base di questa drastica virata commerciale vi è un inasprimento generalizzato dei costi operativi nel settore dell’aviazione civile europea. La compagnia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ryanair taglia decine di rotte nel 2026: dalla Spagna a Francia, Belgio e la Germania, ecco i voli cancellati e cosa fare se si aveva già prenotato

Ryanair cancella voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e PortogalloA causa della carenza di carburante e dell'aumento dei costi, la compagnia irlandese low cost ha dovuto tagliare diverse rotte in Europa.

Ryanair cancella voli in Europa: quali rotte sono coinvolte e cosa fareUltimo aggiornamento: 8 aprile 2026 Ryanair ha avviato una revisione della propria rete europea per l'estate 2026, con tagli mirati in diversi Paesi.

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