Buffett | il segreto del suo patrimonio è la disciplina nel tempo

Un noto investitore ha affermato che la chiave del suo successo finanziario risiede nella disciplina mantenuta nel corso degli anni. In un’intervista recente, ha spiegato come l’attenzione costante alle proprie scelte e la pazienza siano state fondamentali per accumulare ricchezza. Al tempo stesso, si sono poste domande su come un giovane possa affrontare i mercati attuali e quali strategie mentali aiutino a evitare acquisti impulsivi. Nessuna delle affermazioni include nomi specifici o dettagli personali.

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