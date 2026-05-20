Israele Roma critica le umiliazioni ma l’UE boccia l’embargo armi
In questi giorni si sono susseguite diverse reazioni riguardo alle questioni legate alle forniture di armi e alle politiche internazionali. Roma ha espresso critiche nei confronti delle umiliazioni subite, mentre l’Unione Europea ha deciso di bocciare l’embargo sulle armi, mantenendo invariata la possibilità di fornire materiale militare. La decisione di bloccare l’emendamento contro le forniture di armi è stata presa all’interno delle istituzioni europee, senza coinvolgere direttamente i governi nazionali.
? Punti chiave Perché la linea di Roma diverge dalle decisioni prese a Bruxelles?. Chi ha deciso di bloccare l'emendamento contro le forniture militari?. Come influisce il voto europeo sulle esportazioni italiane verso Israele?. Quali sono le conseguenze diplomatiche per la Farnesina dopo il voto?.? In Breve Emendamento M5S bocciato con 126 voti favorevoli contro 406 contrari al Parlamento europeo.. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano dopo le critiche di Crosetto e Meloni.. Picierno chiede sanzioni contro Ben Gvir per violazioni dello stato di diritto.. Esportazioni militari italiane verso Israele proseguono ininterrotte da ottobre 2023.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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