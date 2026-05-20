Israele Roma critica le umiliazioni ma l’UE boccia l’embargo armi

In questi giorni si sono susseguite diverse reazioni riguardo alle questioni legate alle forniture di armi e alle politiche internazionali. Roma ha espresso critiche nei confronti delle umiliazioni subite, mentre l’Unione Europea ha deciso di bocciare l’embargo sulle armi, mantenendo invariata la possibilità di fornire materiale militare. La decisione di bloccare l’emendamento contro le forniture di armi è stata presa all’interno delle istituzioni europee, senza coinvolgere direttamente i governi nazionali.

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