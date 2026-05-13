Grimaldi Avs boccia il Ddl Romeo | Equipara critica a Israele ad antisemitismo

Da it.insideover.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sul Ddl antisemitismo continua a suscitare attenzione in Parlamento. Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e vicepresidente del gruppo parlamentare, ha espresso la sua posizione in un’intervista, commentando le recenti decisioni in aula. In particolare, Grimaldi ha criticato il ddl, ritenendo che equipari le critiche a Israele a comportamenti antisemiti. La discussione si concentra sui limiti e le implicazioni di questa proposta di legge.

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Prosegue su InsideOver il dibattito sul Ddl antisemitismo. Ne parliamo con Marco Grimaldi, deputato alla Camera per Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), vicepresidente del gruppo parlamentare nonché delegato d’aula e membro della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione). Abbiamo chiesto a Grimaldi, tra i deputati più attivi su Gaza alla Camera, di approfondire le criticità del testo, la posizione di Avs e le possibili vie alternative per combattere odio e antisemitismo senza compromettere diritti e libertà fondamentali. Gentile Onorevole, condivide il timore che l’adozione della definizione IHRA, cuore del provvedimento, rischi di...🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Grimaldi (Avs) boccia il Ddl Romeo: “Equipara critica a Israele ad antisemitismo”
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