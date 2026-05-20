Recenti analisi suggeriscono che Stati Uniti e Israele abbiano cercato di favorire il ritorno di Mahmoud Ahmadinejad alla guida dell’Iran. La presunta strategia avrebbe come obiettivo quello di influenzare il governo di Teheran, anche se non ci sono conferme ufficiali. Secondo alcuni esperti, questa mossa avrebbe poco peso, considerata ormai irrilevante nel contesto politico iraniano attuale. La notizia ha suscitato reazioni di scetticismo sulla reale efficacia di tali interventi internazionali.

“Se fosse vero, il tentativo da parte di Stati Uniti e Israele di insediare Mahmoud Ahmadinejad (presidente dell’Iran dal 2005 al 2013, ndr ) come prossimo leader di Teheran dimostra quanto siano ridicoli i piani di Stati Uniti e Israele sull’ Iran. Se i responsabili delle decisioni a Gerusalemme, Tel Aviv o Washington sapessero qualcosa dell’ex presidente, non avrebbero riposto in lui le loro speranze. Ahmadinejad è ormai irrilevante. Da tempo non ha più legami con i centri di potere e, in particolare, con i pasdaran. Detto questo, negli ultimi anni le sue tesi si erano ammorbidite e aveva detto di voler imprimere una nuova direzione alle relazioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele e Usa volevano rimettere Ahmadinejad alla guida dell’Iran, gli analisti: “Strategia disperata, ormai è irrilevante”

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