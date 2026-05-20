Secondo quanto riportato dal New York Times, Stati Uniti e Israele avrebbero considerato Mahmoud Ahmadinejad come possibile nuovo leader dell’Iran in caso di un cambio di regime nel paese. La valutazione sarebbe avvenuta nel contesto di una serie di attacchi iniziati il 28 febbraio, che hanno coinvolto diverse aree. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa valutazione né sulle eventuali azioni pianificate in questa direzione. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni tra le nazioni coinvolte.

Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti avrebbero valutato Mahmoud Ahmadinejad come possibile leader dell’Iran qualora si fosse giunti a un “regime change” nel Paese dopo l’ondata di attacchi che ha preso il via lo scorso 28 febbraio. Una scelta definita “sorprendente” dalla testata in quanto il 69enne di Aradan è noto per le sue posizioni intransigenti, anti-israeliane e anti-americane. Il quotidiano americano riferisce che un raid dello Stato ebraico contro l’abitazione dell’ex presidente iraniano a Teheran – nel quale sarebbe rimasto ferito – aveva come obiettivo quello di liberarlo dagli arresti domiciliari. Dopo il raid, aggiunge il Nyt citando funzionari statunitensi e un collaboratore dell’ex presidente, Ahmadinejad si sarebbe “disilluso” rispetto al piano e da allora non sarebbe più apparso in pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Usa e Israele volevano Ahmadinejad come nuovo leader

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US And Israel Planned To Install Ahmadinejad As Iran's Leader Leaked Report Sparks Global Shock

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