Secondo quanto riportato dal New York Times, Stati Uniti e Israele avrebbero considerato Mahmoud Ahmadinejad come possibile nuovo leader dell’Iran nel caso si fosse verificato un cambio di regime nel Paese. Questa ipotesi sarebbe emersa in un contesto in cui, a partire dal 28 febbraio, si sono susseguite diverse offensive e attacchi. Non ci sono state conferme ufficiali o dettagli su eventuali azioni concrete intraprese da parte di queste nazioni in relazione a questa valutazione.

Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti avrebbero valutato Mahmoud Ahmadinejad come possibile leader dell’Iran qualora si fosse giunti a un “regime change” nel Paese dopo l’ondata di attacchi che ha preso il via lo scorso 28 febbraio. Una scelta definita “sorprendente” dalla testata in quanto il 69enne di Aradan è noto per le sue posizioni intransigenti, anti-israeliane e anti-americane. Il quotidiano americano riferisce che un raid dello Stato ebraico contro l’abitazione dell’ex presidente iraniano a Teheran – nel quale sarebbe rimasto ferito – aveva come obiettivo quello di liberarlo dagli arresti domiciliari. Dopo il raid, aggiunge il Nyt citando funzionari statunitensi e un collaboratore dell’ex presidente, Ahmadinejad si sarebbe “disilluso” rispetto al piano e da allora non sarebbe più apparso in pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Nyt: Usa e Israele volevano Ahmadinejad come nuovo leader

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US And Israel Planned To Install Ahmadinejad As Iran's Leader Leaked Report Sparks Global Shock

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