Un uomo di 55 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver commesso diverse rapine e un episodio di estorsione di stampo mafioso. La vicenda coinvolge anche due residenti denunciati per aver sottratto un’auto, mentre un prestito non onorato a Casabona ha portato a ulteriori indagini e contestazioni. Le autorità hanno condotto operazioni di polizia per ricostruire le diverse attività illecite legate a queste vicende.

? Punti chiave Chi sono i due residenti denunciati per il furto dell'auto?. Come è avvenuta la gestione del prestito tradito a Casabona?. Quante pattuglie hanno sorvegliato il territorio crotonese durante l'operazione?. Perché i Carabinieri hanno intensificato i controlli nei piccoli borghi?.? In Breve Due residenti di Casabona denunciati per appropriazione indebita di un'auto prestata.. 80 pattuglie dei Carabinieri hanno controllato 284 veicoli e 390 persone nel Crotonese.. Operazione territoriale ha registrato 5 perquisizioni personali e 14 infrazioni stradali.. Il 55enne deve scontare 11 mesi e 5 giorni per reati del 2013.. Un uomo di 55 anni è stato condotto in carcere dai Carabinieri della Tenenza di Isola dopo l’esecuzione di un ordine di carcerazione relativo a reati commessi nel 2013. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isola: in carcere un 55enne per rapine ed estorsione mafiosa

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