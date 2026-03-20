Un uomo di 40 anni, ricercato da alcuni giorni, è stato arrestato a Firenze. È accusato di aver compiuto maltrattamenti all’interno della famiglia e di aver estorto denaro allo zio anziano. L’individuo aveva ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita dopo il suo rintraccio nella città toscana.

A Castiglioni nasce l’amaro. e il sindaco non perde l’occasione di metterci (ancora) la faccia Dopo ripetute violazioni delle misure cautelari e nuove aggressioni, decisiva l’indagine della Squadra Mobile: l’uomo si nascondeva in un centro commerciale Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia presentata dalla vittima presso la Questura di Arezzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, l’uomo si sarebbe reso protagonista di ripetute richieste di denaro accompagnate da minacce, ingiurie, aggressioni fisiche e comportamenti vessatori nei confronti dello zio, soggetto anziano e particolarmente vulnerabile. Già... 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Latitante arrestato a Firenze: in carcere 40enne accusato di maltrattamenti ed estorsione allo zio

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