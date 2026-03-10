crotone 19 arresti per associazione mafiosa ed estorsione

A Crotone, i carabinieri hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 19 persone. Le accuse riguardano associazione mafiosa ed estorsione e coinvolgono diversi soggetti nel territorio. Le forze dell’ordine hanno effettuato numerose perquisizioni e sequestri nel corso delle operazioni, che si sono svolte nelle ultime ore. La vicenda riguarda diverse persone ritenute coinvolte in attività criminose.

Una vasta operazione dei carabinieri ha portato all’ arresto di 19 persone, indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere del tipo mafioso, estorsione, rapina impropria, accesso indebito ai dispositivi, idonei alla comunicazione, da parte dei soggetti, detenuti e dei reati nella materia delle sostanze stupefacenti, anche in forma associativa, questi ultimi aggravati dal cosiddetto metodo o dalle finalità mafiose. Le misure cautelari sono state eseguite a Crotone, Isola di Capo Rizzuto e nelle carceri di Tolmezzo, in provincia di Udine, Spoleto, in provincia di Perugia e Cassino, in provincia di Frosinone. Il blitz è stato condotto... 🔗 Leggi su Lapresse.it

