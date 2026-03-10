Isola d' Elba malore alla scuola d' infanzia di Capoliveri | grave bambino di 3 anni

Alla scuola d'infanzia di Capoliveri, sull'Isola d'Elba, un bambino di tre anni ha accusato un malore questa mattina, martedì 10 marzo. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi e il bambino è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. La scuola ha attivato le procedure di emergenza e sta collaborando con le autorità sanitarie.

Sono stati momenti di grande paura quelli che si sono vissuti alla scuola d'infanzia di Capoliveri dove un bambino di tre anni ha accusato un malore nella mattina di oggi, martedì 10 marzo. Secondo quando appreso, il piccolo si è sentito male durante la pausa pranzo quando improvvisamente ha perso conoscenza. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha inviato sul posto i volontari della Misericordia di Porto Azzurro e l'automedica. Il medico ha subito iniziato le manovre di rianimazione grazie alle quali il bambino ha ripreso conoscenza. Viste le sue condizioni è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che lo ha portato in codice rosso all'ospedale di Grosseto.