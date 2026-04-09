Mercoledì 8 aprile, nella mattinata, un grave incidente si è verificato a Isola Vicentina, coinvolgendo un’auto e una motocicletta. L’impatto tra i due veicoli è stato violento, con un ferito che si trova in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un violento impatto tra un’automobile e una motocicletta ha scosso la tranquillità di Isola Vicentina nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Il sinistro, avvenuto poco dopo le 11:15 in via Fossanigo, ha lasciato un conducente di due ruote in condizioni cliniche molto preoccupanti. Il motociclista è stato investito con tale forza da necessitare di un intervento immediato dei soccorsi sul posto. A seguito delle prime cure pre-ospedaliere, il ferito è stato trasferito con urgenza tramite elicottero presso il presidio del San Bortolo di Vicenza, dove i medici lo stanno monitorando per la gravità delle lesioni riportate. Le autorità della polizia locale sono intervenute tempestivamente sulla carreggiata per gestire le operazioni di rilievo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isola Vicentina, violento scontro tra auto e moto: ferito grave

Scontro tra auto e moto sulla Regina a Porlezza: un ferito graveUn grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Statale Regina, nel territorio di Porlezza, ha visto coinvolti un’auto e una moto.

Leggi anche: Grave incidente a Lipari, un ferito dopo uno scontro tra auto e moto: interviene l'elisoccorso

Si parla di: Scontro auto-moto in strada Pasubio: in gravi condizioni un 34enne.

Scontro auto-moto: in gravi condizioni un uomoGrave incidente, in tarda mattinata a Isola vicentina: un motociclista è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Vicenza dopo l'urto fra la sua moto ... ecovicentino.it

Scontro auto-moto in strada Pasubio: in gravi condizioni un 34enneGrave incidente, in tarda mattinata a Isola Vicentina lungo la strada provinciale 46 del Pasubio: un motociclista è ricoverato in gravi condizioni in ... ecovicentino.it