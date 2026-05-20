L'Associazione nazionale commercialisti ha presentato una richiesta formale per ottenere una proroga dei termini di versamento per i contribuenti soggetti agli ISA. La richiesta deriva dal ritardo nella pubblicazione degli applicativi software necessari per il rispetto delle scadenze. La proroga, se concessa, consentirebbe ai contribuenti di adempiere agli obblighi fiscali senza incorrere in sanzioni. La richiesta si basa sulla constatazione che i tempi attuali non sono compatibili con le difficoltà generate dai ritardi tecnici.

L’ Associazione nazionale commercialisti ha chiesto ufficialmente una proroga dei termini di versamento previsti per i c ontribuenti soggetti agli ISA, sostenendo che i tempi attualmente previsti non sarebbero compatibili con il ritardo accumulato nella pubblicazione degli applicativi. Il rilascio del software predisposto dall’Agenzia delle Entrate è avvenuto oltre il termine previsto portando così alla richiesta di rinvio. Il ritardo del software ISA 2026. Il software Il tuo ISA 2026 CPB 1.0.0, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, è stato pubblicato il 13 maggio 2026. Secondo quanto evidenziato dall’Associazione nazionale commercialisti, il rilascio è avvenuto oltre il termine del 30 aprile tradizionalmente previsto per la disponibilità degli strumenti necessari agli adempimenti fiscali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Isa 2026, chiesta la proroga della scadenza dopo il ritardo del software

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