Le imprese hanno richiesto una proroga fino al 20 luglio per l'adozione del software Isa, che permette di determinare le nuove soglie di reddito per il calcolo delle imposte. La richiesta nasce dal ritardo nella messa a disposizione del software, con alcune associazioni che criticano la gestione tecnica del processo. La questione riguarda l’impatto che il ritardo potrebbe avere sui calcoli fiscali delle aziende, che devono conformarsi alle nuove norme previste dall’Agenzia delle Entrate.

? Domande chiave Come influenzerà il ritardo del software i calcoli delle nuove soglie?. Perché le associazioni puntano il dito contro la gestione tecnica?. Quali rischi corre il bilancio pubblico accettando la proroga richiesta?. Chi dovrà pagare le conseguenze di un possibile errore di calcolo?.? In Breve Software ritardato dal 15 aprile al 15 maggio per modifiche al decreto fiscale.. Nuove soglie reddito fissate al 30% e 35% per le pagelle fiscali.. Proposta proroga al 20 luglio senza maggiorazioni e tregua fino al 20 agosto.. Nuova scadenza per opzione concordato biennale spostata al 31 ottobre..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fisco, le imprese chiedono proroga al 20 luglio per il software Isa

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