Corsi abilitanti in ritardo difficile terminare entro il 30 giugno | chiesta una proroga Interrogazione parlamentare

Un'interrogazione parlamentare è stata presentata riguardo ai corsi abilitanti per l'insegnamento, che stanno accumulando ritardi e rischiano di non concludersi entro il 30 giugno. La questione riguarda anche le scadenze delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), portando a un nuovo confronto sui tempi e le modalità di completamento delle procedure.

I tempi dei percorsi abilitanti per l’insegnamento e le scadenze legate alle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) tornano al centro del confronto parlamentare. Con un’interrogazione rivolta al Ministro dell’Istruzione e del Merito, la deputata Iacono solleva il tema dei ritardi nell’attivazione e nel completamento dei corsi, chiedendo interventi urgenti per evitare ricadute sui candidati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Secondo ciclo Indire/Università: decreto imminente, corsi dovranno partire max entro inizio marzo per concludersi entro 30 giugno Cittadella universitaria: arriva la proroga, fine lavori entro il 30 giugnoIn estate la conclusione degli interventi più impegnativi, presso l'ex Agenzia delle Entrate e l'ex Isituto Marconi. Approfondimenti e contenuti su Corsi abilitanti Argomenti discussi: Ritardo Carta docente. Scuola, percorsi per l’abilitazione dei docenti in ritardo, caos negli atenei: Rischiamo di perdere il lavoroI docenti che devono completare i percorsi abilitanti necessari all’insegnamento si trovano nel caos. I corsi, che dovevano essere attivati nelle diverse università, in alcuni casi non sono ancora ... fanpage.it Corsi abilitanti per i docenti, la Cgil: Decreti in ritardo, così si favoriscono le telematicheIl ministero dell’Istruzione e quello dell’Università non hanno ancora pubblicato i decreti per l’attivazione dei corsi di formazione per i docenti in ingresso abilitanti: eppure alcuni atenei privati ... ilfattoquotidiano.it