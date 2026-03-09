Via vai sospetto blitz dei carabinieri | trovati un chilo di cocaina pistole modificate e un machete

I carabinieri hanno effettuato un blitz a Bologna, trovando in una abitazione un chilo di cocaina nascosta, due pistole modificate per sparare proiettili veri, munizioni e un machete con tracce di droga sulla lama. L’intervento ha portato al sequestro di merce illegale e armi alterate, senza che siano stati segnalati arresti o altre azioni giudiziarie. La scoperta si è svolta durante controlli di routine nel quartiere.

Bologna, 9 marzo 2026 — Un chilo di cocaina nascosto in casa, due pistole modificate per sparare proiettili veri, munizioni e perfino un machete con tracce di droga sulla lama. È il bilancio di un blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo di Bologna, che nelle scorse ore hanno arrestato due persone: un italiano di 49 anni e un giovane straniero di 21. Per entrambi l'accusa è pesante: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma clandestina. L'operazione è il risultato di un'attività investigativa portata avanti negli ultimi giorni dai militari, impegnati in controlli mirati su alcune persone ritenute sospette e già segnalate per reati legati a furti, traffico di droga e possesso illegale di armi.