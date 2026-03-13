Le gang del bosco retate dei carabinieri di Terni | trovati droga e soldi in contanti

Nei primi dieci giorni di marzo, i carabinieri di Terni hanno condotto diverse operazioni nei boschi intorno alla città, portando all’arresto di quattro persone. Durante le retate sono stati sequestrati droga e denaro contante, mentre alcuni sospetti sono stati fermati e portati in caserma. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone del territorio, con l’obiettivo di contrastare attività illecite.

Quattro arresti, droga e soldi sequestrati. È il bilancio di una serie di retate nei boschi intorno a Terni effettuate nei primi dieci giorni di marzo da parte dei carabinieri del comando provinciale. I sopralluoghi preliminari e gli appostamenti hanno permesso di identificare le attività illecite, con un piano operativo che ha coinvolto il nucleo carabinieri forestale e pattuglie territoriali per cinturare le zone. Il bilancio è di quattro arresti in flagranza, tutti stranieri irregolari sul territorio nazionale, e sequestri per 161 grammi di cocaina, 21 grammi di eroina, 181 grammi di hashish e quasi 3.000 euro in contanti, provento dello spaccio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

