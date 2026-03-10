Trump | La guerra finirà molto presto Se l’Iran ferma il petrolio la colpiremo 20 volte più forte

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra contro l’Iran finirà molto presto, anche se non entro questa settimana. Ha aggiunto che, in caso di interruzione delle esportazioni di petrolio da parte dell’Iran, gli Stati Uniti risponderanno con una forza venti volte superiore. Le sue affermazioni sono state rese pubbliche attraverso un discorso pubblico.

Il presidente degli Stati Unti Donald Trump prevede che la guerra contro l’Iran finirà “molto presto”, anche se non entro questa settimana. “Stiamo facendo grandi passi avanti verso il completamento del nostro obiettivo militare”, ha affermato il leader della Casa Bianca ieri, lunedì 9 marzo, in una conferenza stampa al suo club Trump National Doral, vicino a Miami. Quando un giornalista gli ha domandato se il conflitto si spegnerà questa settimana, Trump ha risposto “No”, ma ha subito aggiunto “Molto presto”. Un altro reporter gli ha fatto notare che, pochi minuti prima della conferenza, il segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva scritto su X che, al contrario, la guerra è appena inizia. 🔗 Leggi su Tpi.it

