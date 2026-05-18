La nave della Global Sumud Flotilla, partita con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza, è stata fermata al largo di Cipro dalla Marina israeliana. L’operazione di intercettazione è avvenuta poco dopo che il ministero degli Esteri aveva ordinato ai velieri di invertire la rotta. La flottiglia aveva già subito un intervento simile la settimana precedente, quando era stata intercettata vicino alle coste greche. Nessuna delle imbarcazioni è riuscita a proseguire il viaggio verso la destinazione prevista.

Dopo l'intercettazione della scorsa settimana avvenuta poco distante dalla Grecia, la Global Sumud Flotilla è ripartita e stavolta è stata fermata al largo di Cipro dalla Marina di Israele poco dopo che il ministero degli Esteri aveva intimato ai naviganti di fare inversione di rotta. Sono più di 50 le imbarcazioni salpate dal porto di Marmaris, in Turchia, con l'obiettivo primario di forzare il blocco navale israeliano e provocare un intervento dell'esercito, che infatti è avvenuto. Come si legge sul sito ufficiale della Gsf, lo scopo umanitario - che hanno rifiutato di adempiere consegnando gli aiuti ad attori che avrebbero garantito l'arrivo delle scorte - è secondario solo al ricercato scontro con lo Stato ebraico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, arenata l'ennesima provocazione. Israele intercetta le barche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, Israele intercetta le barche in acque internazionali: caos in piena notteBlitz in piena notte della marina militare di Israele, che ha intercettato in acque internazionali le barche della Global Sumud Flotilla dirette...

Israele intercetta la Flotilla vicino a Creta: fermati 175 attivisti e 21 barche. Le altre hanno invertito la rottaTEL AVIV – Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata stanotte, 30 aprile 2026, dalle motovedette...

Flotilla, sono 12 gli italiani fermati dopo il blitz delle forze israeliane. Tajani: Abbiamo chiesto di liberarliLe forze navali dell'Idf hanno intercettato circa 20 imbarcazioni al largo di Cipro. Schlein: Ennesimo atto di pirateria in acque internazionali ... today.it

Flotilla, arenata l'ennesima provocazione. Israele intercetta le barcheDopo l'intercettazione della scorsa settimana avvenuta poco distante dalla Grecia, la Global Sumud Flotilla è ripartita e ... iltempo.it