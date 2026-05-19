' Io non ci casco' | la Questura incontra ' 50 e più' per difendere gli anziani dalle truffe

Da ferraratoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Questura di Ferrara ha organizzato un incontro con l’associazione ’50 e più’ per discutere delle truffe rivolte agli anziani. Durante l’appuntamento, sono state illustrate le modalità più comuni con cui i malintenzionati cercano di raggirare le persone di una certa età. Sono state fornite anche indicazioni pratiche per riconoscere e contrastare le truffe e per tutelare meglio i cittadini più anziani. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità su questo problema sempre più diffuso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Questura di Ferrara incontra l’associazione ’50 e più’ per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle truffe agli anziani. Nel corso della mattinata di lunedì 18, infatti, è stato promosso un importante momento di vicinanza ai cittadini, focalizzato sulla tutela delle fasce della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Siziano, carabinieri all'Auser per difendere gli anziani dalle truffeSiziano (Pavia), 9 marzo 2026 - Proseguono gli incontri dei carabinieri per la prevenzione delle truffe ai danni degli anziani.

“Io non ci casco”: al via la terza edizione del progetto che aiuta gli anziani a non essere truffatiPrevedere le truffe agli anziani avvalendosi della dimestichezza dei più giovani nell’utilizzo del web, questo è lo scopo del progetto “Io non ci...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web