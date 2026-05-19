' Io non ci casco' | la Questura incontra ' 50 e più' per difendere gli anziani dalle truffe
La Questura di Ferrara ha organizzato un incontro con l’associazione ’50 e più’ per discutere delle truffe rivolte agli anziani. Durante l’appuntamento, sono state illustrate le modalità più comuni con cui i malintenzionati cercano di raggirare le persone di una certa età. Sono state fornite anche indicazioni pratiche per riconoscere e contrastare le truffe e per tutelare meglio i cittadini più anziani. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità su questo problema sempre più diffuso.
La Questura di Ferrara incontra l’associazione ’50 e più’ per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle truffe agli anziani. Nel corso della mattinata di lunedì 18, infatti, è stato promosso un importante momento di vicinanza ai cittadini, focalizzato sulla tutela delle fasce della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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