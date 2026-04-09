Emilio Carraro il cuoco per vocazione che cucina per gli amici

Nel mondo della gastronomia, alcune persone preferiscono mantenere un profilo basso, dedicandosi alla cucina per amici e familiari anziché alle luci dei riflettori. Tra queste figure c’è un cuoco che, pur non cercando la ribalta, si distingue per la passione con cui prepara piatti per chi gli sta vicino. La sua scelta di privilegiare la dimensione privata rispetto alla notorietà rappresenta un esempio di approccio diverso nel settore culinario.

Nel panorama sempre più rumoroso della gastronomia contemporanea esistono figure che scelgono un percorso opposto a quello della visibilità. Emilio Carraro, nato a Busto Arsizio, appartiene a questa categoria. Non gestisce ristoranti, non partecipa a competizioni e non cerca ribalte mediatiche. La cucina è per lui uno spazio privato e allo stesso tempo condiviso, un luogo dove sperimentare e dove accogliere amici e conoscenti attorno a una tavola preparata con cura. Carraro dedica gran parte del proprio tempo libero alla preparazione di pranzi e cene domestiche che negli anni sono diventate piccoli appuntamenti gastronomici informali. La sua curiosità si muove tra culture culinarie diverse: dalla tradizione italiana alle gastronomie europee, fino a incursioni nelle cucine asiatiche e mediorientali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Splügen: Ustioni gravi a cuoco per esplosione in cucina, indaga la Polizia sulla sicurezza sul lavoro.Splügen, Grigioni – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di lunedì a Splügen, nei Grigioni, al di là del Passo dello Spluga.

Siglato un patto per innovare il mondo della ristorazione: "Il cuoco oggi è come un ingegnere della cucina"Venerdì mattina nella sede di Orogel è stata presentata un'ambiziosa alleanza tra Orogel, Confcommercio cesenate, Iscom formazione e Rigenera...