Il Bayern Monaco annienta il Real Madrid | l’ultima squadra a battere i bavaresi in casa è stata… l’Inter di Inzaghi

Il Bayern Monaco ha vinto con un punteggio schiacciante contro il Real Madrid in una partita di Champions League. La squadra spagnola non riesce a trovare la via del gol e subisce una sconfitta significativa. L’ultima formazione a battere i bavaresi in casa era stata l’Inter guidata da Inzaghi. La partita si è conclusa con una netta affermazione del Bayern, che ha dominato l’incontro in modo evidente.

Inter News 24 Il Bayern Monaco asfalta il Real Madrid in Champions League: l’ultima squadra a battere i bavaresi in casa resta l’Inter di Inzaghi. C’è un dato che sottolinea l’impresa compiuta dai nerazzurri la scorsa stagione: l ‘Inter guidata da Simone Inzaghi è stata infatti l’unica squadra capace di espugnare l’Allianz Arena negli ultimi 28 incontri casalinghi di Champions League del Bayern Monaco. Bayern Monaco, un dato conferma l’impresa nerazzurra dello scorso anno. Quell’8 aprile 2025, nel match di andata dei quarti di finale, i nerazzurri si imposero per 1-2 grazie alle reti di Lautaro Martinez al 38? e alla zampata decisiva di Davide Frattesi al 43? della ripresa, arrivata appena tre minuti dopo il momentaneo pareggio firmato da Thomas Müller.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Il Bayern Monaco annienta il Real Madrid: l’ultima squadra a battere i bavaresi in casa è stata… l’Inter di Inzaghi Il vero motivo per cui il Real Madrid ha perso contro il Bayern in Champions League. Notizie correlate Bayern Monaco-Real Madrid (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi ancora vincenti?La stagione del Real Madrid rischia seriamente di spegnersi mercoledì notte all’Allianz Arena: la squadra di Arbeloa è stata eliminata presto in Copa... Bayern Monaco-Real Madrid (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Bavaresi ancora vincenti?La stagione del Real Madrid rischia seriamente di spegnersi mercoledì notte all’Allianz Arena: la squadra di Arbeloa è stata eliminata presto in Copa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dal Crystal Palace all'exploit con il Bayern: come Olise è diventato il miglior esterno offensivo del mondo; Camavinga espulso, caos in Bayern Monaco-Real Madrid. In Spagna: Ingiustizia; Champions League, colpo Bayern e non solo: il recap dell’andata dei quarti; Bayern Monaco in semifinale: 4-3 al Real Madrid, sfiderà il PSG. Diretta Bayern Atalanta, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Monaco per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2025/2026.Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Bayern Monaco Atalanta, il nostro obiettivo è cercare di analizzare i dati per capire quale tra le due squadre potrà conquistare la ... ilsussidiario.net Dal Crystal Palace all'exploit con il Bayern: come Olise è diventato il miglior esterno offensivo del mondoMichael Olise al Bayern Monaco si sta consacrando come la miglior ala del pianeta: la sua è un'incredibile ascesa ... goal.com - L' Il Bayern Monaco è stato sconfitto nelle ultime 26 partite casalinghe in tutte le competizioni. Contro l’Int - facebook.com facebook Champions League: completato il quadro delle semifinali con Arsenal e Bayern Monaco, fuori Sporting e Real Madrid. Serata ricca di emozioni e di gol per Bayern-Real Madrid finita 4-3. All'Arsenal è bastato lo 0-0 per estromettere lo Sporting Lisbona. d x.com