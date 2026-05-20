Investito e ucciso da un' auto in corsa lutto cittadino per l' ultimo saluto a Gennaro
Lunedì si sono svolti i funerali di Gennaro Massa, il giovane padre deceduto dopo essere stato investito da un'auto in corsa nella serata di sabato 16 maggio 2026. La comunità di Lusciano si è riunita per l'ultimo saluto, con un lutto cittadino che ha coinvolto l'intero paese. La vittima, coinvolta in un incidente stradale, ha perso la vita sul luogo dell'impatto. La famiglia di Gennaro Massa ha ricevuto vicinanza e sostegno da parte dei residenti durante la cerimonia funebre.
Lusciano si stringe attorno alla famiglia di Gennaro Massa, il giovane padre rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 16 maggio 2026. Una vicenda che ha profondamente scosso l’intera comunità locale e che ha portato l’amministrazione comunale a proclamare. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Grandfather calls for pedestrian safety changes after local 10-year-old killed
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