Investito e ucciso da un' auto in corsa lutto cittadino per l' ultimo saluto a Gennaro

Lunedì si sono svolti i funerali di Gennaro Massa, il giovane padre deceduto dopo essere stato investito da un'auto in corsa nella serata di sabato 16 maggio 2026. La comunità di Lusciano si è riunita per l'ultimo saluto, con un lutto cittadino che ha coinvolto l'intero paese. La vittima, coinvolta in un incidente stradale, ha perso la vita sul luogo dell'impatto. La famiglia di Gennaro Massa ha ricevuto vicinanza e sostegno da parte dei residenti durante la cerimonia funebre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui