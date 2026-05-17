Prima delle 15, il sagrato della chiesa parrocchiale nel quartiere di San Paolo Apostolo a Bergamo si riempiva di persone che si radunavano per l’ultimo saluto a Giulio Lovera, morto investito da un’auto. Numerosi amici e conoscenti si sono raccolti per ricordare il giovane, con alcuni che hanno espresso il loro dolore per la perdita. La cerimonia funebre si svolgeva in un clima di grande commozione, con le persone che si stringevano intorno alla famiglia.

Bergamo – Già prima delle 15, il sagrato della chiesa parrocchiale del quartiere di San Paolo Apostolo era gremito. Commozione e silenzio all’arrivo della bara bianca di Giulio Lovera, il bambino di 9 anni morto dopo essere stato investito da un’auto mercoledì scorso nel quartiere Loreto. In tanti si sono uniti al dolore di papà Giovanni, mamma Loredana e del fratello Giorgio. In chiesa anche gli amici e compagni della scuola Imiberg, i piccoli delle due quarte ognuno con una rosa bianca in mano. Presente anche la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, e un gonfalone dell’Aido: la famiglia ha deciso per la donazione delle cornee. Le cerimonia. Ha celebrato il rito don Giovanni Coffetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a Giulio Lovera, investito e ucciso da un’auto a Bergamo: “Hai riempito di gioia le nostre giornate”

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Il saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada: Giulio morto a 9 anniIl piccolo Giulio Lovera era sceso dalla vettura del padre per raggiungere il vicino negozio della mamma. Investito da una Smart. Un passante ha tentato di rianimarlo. ecodibergamo.it