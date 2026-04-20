Inventaria 2026 | La XVI Edizione della Festa del Teatro Off a Roma

Dal 15 maggio al 17 giugno, a Roma si svolgerà la sedicesima edizione di Inventaria, la festa dedicata al teatro off e indipendente. L’evento si terrà presso quattro diversi spazi culturali, tra cui Spazio Nous, Teatro Trastevere, Teatro Tordinona e Teatro Basilica. Questa manifestazione annuale raccoglie spettacoli e iniziative di compagnie teatrali non convenzionali provenienti da tutta Italia, offrendo un’occasione di visibilità e confronto per il settore.

Cosa: Inventaria 2026, la XVI edizione della festa del teatro off e indipendente.. Dove e Quando: Roma, presso Spazio Nous, Teatro Trastevere, Teatro Tordinona e Teatro Basilica, dal 15 maggio al 17 giugno.. Perché: Un osservatorio privilegiato sulla scena contemporanea con 13 progetti selezionati tra oltre 400 proposte da tutta Italia.. Roma si conferma ancora una volta il cuore pulsante della sperimentazione scenica nazionale con il ritorno di Inventaria – La festa del teatro off. Giunto alla sua sedicesima edizione, il festival organizzato dalla compagnia DoveComeQuando rappresenta ormai un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole tastare il polso alla creatività indipendente.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Inventaria 2026: La XVI Edizione della Festa del Teatro Off a Roma Notizie correlate XVI edizione del “Premio Mimmo Bucci” al Teatro PetruzzelliAl Petruzzelli la serata conclusiva della XVI edizione del festival nazionale della musica emergente “Premio Mimmo Bucci”, organizzata... Leggi anche: 8 poetesse per l’8 marzo: la XVI edizione a Nettuno Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Torre del Greco, voci d’autore per i Quattro Altari: Noemi infiamma la festa; Novara celebra il gorgonzola: tornano in tavola i blu days; Festival del verde. Simbiosi urbane: acqua e radici; Pasticcerie dell’Umbria: le migliori svelate da Dissapore al TIC Festival 2026. Con grande piacere annunciamo le date della 19ª edizione della Festa del Pesce Azzurro, manifestazione insignita del prestigioso riconoscimento VisitItaly. Un appuntamento imperdibile dedicato all’eccellenza del mare in tavola, con i sapori autentici della ti - facebook.com facebook