Inventaria 2026 la Festa del Teatro Off
La sedicesima edizione di Inventaria, la Festa del Teatro Off, prende il via allo Spazio Nous il 15 e 16 maggio, con due spettacoli in concorso. La manifestazione si svolge nella capitale e si concentra sulla scena teatrale off. L'evento apre le sue porte con un programma che prevede l'esibizione di compagnie e artisti emergenti, segnando l'inizio di una nuova edizione dedicata alla sperimentazione e alla creatività teatrale.
Il viaggio inaugurale della sedicesima edizione di Inventaria, la festa del teatro off capitolino, inizia allo Spazio Nous, dove il 15 e il 16 maggio i riflettori si accenderanno sui primi due spettacoli in concorso.Venerdì 15 maggio il debutto di Cantanti, una produzione della compagnia.🔗 Leggi su Romatoday.it
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