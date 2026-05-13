Inventaria 2026 la Festa del Teatro Off

La sedicesima edizione di Inventaria, la Festa del Teatro Off, prende il via allo Spazio Nous il 15 e 16 maggio, con due spettacoli in concorso. La manifestazione si svolge nella capitale e si concentra sulla scena teatrale off. L'evento apre le sue porte con un programma che prevede l'esibizione di compagnie e artisti emergenti, segnando l'inizio di una nuova edizione dedicata alla sperimentazione e alla creatività teatrale.

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Il viaggio inaugurale della sedicesima edizione di Inventaria, la festa del teatro off capitolino, inizia allo Spazio Nous, dove il 15 e il 16 maggio i riflettori si accenderanno sui primi due spettacoli in concorso.Venerdì 15 maggio il debutto di Cantanti, una produzione della compagnia.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Languedoc secret : lagunes, cités et chefs-d’œuvre cachés | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Inventaria 2026: La XVI Edizione della Festa del Teatro Off a RomaCosa: Inventaria 2026, la XVI edizione della festa del teatro off e indipendente. Inventaria, Festa del Teatro Off in 4 teatri di RomaDal 15 maggio al 17 giugno, va in scena a Roma la XVI edizione di Inventaria - La festa del teatro off. Argomenti più discussi: Inventaria 2026 – XVI ed. Festa del Teatro Off; Roma: al via Inventaria, il Festival dedicato al teatro indipendente. Il programma completo; Ariel 11 maggio 2026; Teatro Laboratorio, la 12esima edizione del Festival Non c'è differenza. Inventaria, Festa del Teatro Off in 4 teatri di RomaDal 15 maggio al 17 giugno, va in scena a Roma la XVI edizione di Inventaria - La festa del teatro off. 7 spettacoli, 6 demo, 8 prime nazionali e romane in 9 serate che si alterneranno sul ... romatoday.it