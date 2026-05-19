Torna il ' Festival di danza contemporanea' | 12 eventi tra grandi nomi e prime nazionali

Da settembre a novembre, Ferrara ospiterà il 'Festival di danza contemporanea', un appuntamento che prevede dodici eventi dedicati ai linguaggi del corpo. La rassegna include performance di grandi nomi e prime nazionali, offrendo due mesi di spettacoli e interventi artistici. La città si conferma così come un punto di riferimento per il panorama internazionale della danza contemporanea, con appuntamenti che coinvolgono diversi spazi e pubblico. La manifestazione si ripropone come un momento di confronto e sperimentazione nel settore artistico.

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