Torna il ' Festival di danza contemporanea' | 12 eventi tra grandi nomi e prime nazionali
Da settembre a novembre, Ferrara ospiterà il 'Festival di danza contemporanea', un appuntamento che prevede dodici eventi dedicati ai linguaggi del corpo. La rassegna include performance di grandi nomi e prime nazionali, offrendo due mesi di spettacoli e interventi artistici. La città si conferma così come un punto di riferimento per il panorama internazionale della danza contemporanea, con appuntamenti che coinvolgono diversi spazi e pubblico. La manifestazione si ripropone come un momento di confronto e sperimentazione nel settore artistico.
Due mesi di visioni in movimento per 12 eventi tra grandi nomi e novità assolute. Da settembre a novembre, Ferrara sarà ancora al centro della scena internazionale dedicata ai linguaggi del corpo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl Teatro Comunale Claudio Abbado presenta il ‘Festival. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Post TG Giovedì 23 Aprile 2026, Torna il Festival Danza Excelsior ai Rinnovati
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