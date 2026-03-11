Fibra ottica | pietra d’inciampo sfiorata dagli scavi

A Codogno, i lavori per la posa della fibra ottica hanno rischiato di danneggiare la pietra d’Inciampo situata in via Cesaris, che rappresenta finora l’unica della città. Durante gli scavi, la pietra è stata praticamente toccata, senza però essere effettivamente danneggiata. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno notato la vicinanza dei lavori alla pietra commemorativa.

La pietra d’Inciampo di via Cesaris a Codogno, la prima e finora unica della città, è stata “sfiorata” dai lavori per la posa della fibra ottica. Gli scavi per la modernizzazione digitale della via sono passati a poco più di mezzo metro dal piccolo monumento in memoria di Enrico Boriani, il partigiano codognese morto a Mauthausen nel 1945. Fortunatamente, la traiettoria del cantiere non ha incrociato direttamente la pietra posata a fine gennaio 2025, evitandone la rimozione o il danneggiamento. Tuttavia sulla superficie d’ottone sono comparsi alcuni piccoli graffi, probabilmente dovuti alle vibrazioni o al transito dei macchinari in un punto che, pur non essendo una via di grande comunicazione, resta comunque una zona di passaggio per i veicoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

