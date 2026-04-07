Durante la settimana del design a Milano, i costi degli alloggi aumentano significativamente rispetto ai periodi normali. In alcuni casi, il prezzo di una notte può triplicare o addirittura quadruplicare, con rincari che raggiungono il 265 per cento. Questi aumenti si verificano ogni anno a fine aprile, quando le strade e gli spazi della città si popolano di installazioni, eventi e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Milano, 7 aprile 2026 - Ogni anno, a fine aprile, Milano entra in modalità Design Week. Le vetrine e le strade si riempiono di installazioni, i cortili storici si aprono al pubblico, i capannoni industriali diventano gallerie temporanee. È la settimana milanese del design, l'appuntamento che da decenni trasforma il capoluogo lombardo nel centro mondiale del design e dell'arredamento. L'edizione 2026 è in programma dal 20 al 26 aprile. Tre i pilastri dell'evento: il Salone del Mobile, la grande fiera internazionale a Rho Fiera, giunta alla sua 65ª edizione. Il Fuorisalone, la piattaforma che raccoglie e promuove circa un migliaio di eventi privati diffusi in tutta la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quanto costa dormire a Milano durante la Design Week? Quattro volte in più del solito. Rincari fino al 265%

Il Vogue Vintage Market torna a Milano durante la Design WeekIl Vogue Vintage Market torna a Milano il 25 aprile, in concomitanza con la Design Week, dopo il successo delle precedenti edizioni internazionali a...

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Dormire in hotel a Milano durante i grandi eventi può costare anche 320 euro a notte: lo studioDormire in hotel a Milano durante un grande evento nel 2026 costa il 23,8% in più dello scorso anno: 192,6 euro in media per una camera doppia con colazione inclusa durante i momenti più caldi per il ... ilmessaggero.it

Milano, quanto costa affittare casa per la Design Week? In via Tortona prezzo triplicato rispetto a maggio. E la casa piazzata con il passaparola sfugge (spesso) alle regoleIn via Tortona 456 euro al giorno in media, in via Pontaccio 360 euro al giorno. Si fa largo la tendenza delle famiglie a cedere l'alloggio con il passaparola evitando i portali e, a volte, anche la d ... milano.corriere.it

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L'edizione 2026 della Milano Design Week, che si terrà dal 20 al 26 aprile in occasione del Salone del Mobile, segna un record: sono previste più di 267 iniziative negli spazi pubblici, nei punti vendita e negli showroom delle storiche zone del design, nei pala x.com