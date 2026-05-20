Internet – Iran offline da 81 giorni | e se a spegnersi domani fosse il web di tutto il Mondo?

Da oltre 80 giorni, l’Iran è senza connessione internet, con il blackout più lungo mai registrato nel paese. La sospensione della rete ha causato perdite stimate intorno agli 80 milioni di dollari al giorno, interrompendo attività commerciali, comunicazioni e servizi online. Questa situazione rappresenta un record nel paese e solleva interrogativi sulla possibilità che, in futuro, siano colpite intere regioni o il mondo intero. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le ragioni di questa interruzione prolungata.

Il blackout di Teheran è il più lungo della storia e sta bruciando fino a 80 milioni di dollari al giorno. Se rimanessimo tutti senza internet, le perdite economiche potrebbero sfiorare i migliaia di miliardi di dollari . Oltre i disagi e i lutti legati direttamente alla guerra, come riporta TGCom24 – i cittadini iraniani stanno sperimentando (loro malgrado) come sarebbe un mondo di nuovo senza internet: da 81 giorni il loro Paese è in stato di disconnessione. Come certifica NetBlocks, da 1.920 ore vivono il blackout nazionale di internet più lungo mai documentato in una società digitalmente connessa. Il record precedente, i 72 giorni del colpo di Stato in Birmania del 2021, è stato superato a metà maggio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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IRAN SENZA INTERNET Le CRYPTO POSSONO SOPRAVVIVERE al BLACKOUT TOTALE

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