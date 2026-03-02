Da due giorni l’Iran è senza connessione internet, una situazione iniziata con il conflitto attuale con Stati Uniti e Israele. Questa interruzione non rappresenta un evento isolato, dato che già in passato il regime aveva bloccato l’accesso alla rete, come avvenuto anche all’inizio di gennaio durante le proteste di piazza. La sospensione riguarda tutto il paese e si verifica in un momento di tensione internazionale crescente.

Da due giorni, ovvero dall’inizio del conflitto con Stati Uniti e Israele, l’Iran è senza internet. Non è la prima volta che il regime blocca l’accesso; l’ultima risale all’inizio di gennaio, durante le grandi proteste contro il governo. Si tratta, naturalmente, di metodo di censura volto a reprimere il dissenso della popolazione, impedendo di fatto le comunicazioni. NetBlocks, un’organizzazione indipendente che monitora le interruzioni a livello globale, ha segnalato che la connettività iraniana sarebbe scesa all’1% rispetto ai livelli normali. I corrispondenti delle testate giornalistiche internazionali, nel frattempo, riportano che la connessione sarebbe parzialmente funzionante: non si tratterebbe, dunque, di un blocco totale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Da due giorni l’Iran è di nuovo senza internet

''In via delle Caminate senza telefono e internet da oltre 25 giorni''Scrive il lettore: ‘’Abitiamo in via delle Caminate 36/C e da oltre 25 giorni siamo completamente privi sia di linea telefonica fissa sia di...

Scuola senza rete internet: "Da due mesi siamo isolati"Da ottobre la scuola Cuore Immacolato di Maria, in via Ofanto, fa i conti con un problema che nel 2025 sembra impensabile: l’assenza totale di...

L’Iran protesta, il regime toglie internet #iran #blackout

Una selezione di notizie su Iran.

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Trump sfida l’Iran: guerra lampo o caos globale? Due giorni per decidere il Medio Oriente.

In Iran triumvirato ad interim: Successore Khamenei in due giorniIn due giorni 200 morti in Iran, metà in una scuola Milano, 1 mar. (askanews) - Dopo l'uccisione dell'ayatollah Khamenei nella prima ondata di attacchi israeliani e Usa, la guida suprema dell'Iran è p ... msn.com

Trump sprona gli iraniani: Continuate a manifestare, l’aiuto è in arrivo. Mosca non ci sta: Inaccettabili le minacce degli UsaLe donne e gli uomini dell’Iran si stanno battendo nelle strade, nelle piazze, pagando un altissimo prezzo di sangue, di sofferenze, di carcerazione e probabilmente di torture. Tutto questo è ... affaritaliani.it

Radio1 Rai. . #Iran Allarme dell’#AIEA su una possibile fuoriuscita di radiazioni dagli impianti nucleari iraniani, con gravi conseguenze. L’ambasciatore iraniano presso l’AIEA ha confermato che gli attacchi USA-Israele hanno preso di mira impianti nucleari. - facebook.com facebook

#lariachetira Il prof. Pejman Abdolmohammadi sulla situazione in Iran ed in Medio Oriente: "Iraniani hanno chiesto intervento USA. Regime ha ucciso 40mila persone in due giorni" x.com