Il favoloso mondo della Fifa | si dicono ottimisti sull’Iran ai Mondiali negli Stati Uniti come se niente fosse

Il mondo del calcio continua a muoversi tra speranze e tensioni, con alcuni rappresentanti iraniani che dichiarano di essere ottimisti sulla partecipazione della nazionale ai Mondiali negli Stati Uniti. La discussione si concentra sulla possibilità che la squadra possa scendere in campo, mentre le autorità sportive internazionali monitorano da vicino la situazione. Nel frattempo, le decisioni ufficiali restano in sospeso e il dibattito si protrae senza conclusioni definitive.

Il calcio vive su un pianeta a parte, in un'altra galassia, nel quale evidentemente le guerre non esistono. L'importante è che non si rompa il giocattolo-pallone Db New Jersey (Stati Uniti) 13072025 - finale FIFA Club World Cup 2025 Chelsea-Paris Saint Germain foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gianni Infantino-Donald Trump ROMA – Il calcio vive su un pianeta a parte, in un’altra galassia. In questo momento in cui Stati Uniti e Israele stanno bombardando l’Iran, uccidendone la Guida Suprema e un bel po’ di uomini di governo, la Fifa si dice ottimista sulla partecipazione dell’Iran ai Mondiali che si svolgeranno negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

