Ascolti tv 8 aprile | chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile Le Iene e Chi l'ha visto i dati in aggiornamento

Mercoledì 8 aprile le reti televisive hanno trasmesso diverse programmazioni. Su Rai1 è stato trasmesso il film cult Pretty Woman, mentre su Rai 2 è andato in onda un nuovo episodio di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Sono ancora in corso gli aggiornamenti sugli ascolti di questa serata, con dati parziali per programmi come Le Iene e Chi l’ha visto.

Gli ascolti tv di mercoledì 8 aprile. Su Rai1, è andato in onda il film cult Pretty Woman, mentre Rai 2 ha proposto un altro imperdibile appuntamento di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Su Rai3, invece, in onda Chi l'ha visto. Tutti i dati Auditel di ieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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