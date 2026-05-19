Inter su Carvajal | i nerazzurri pensano al colpo d’esperienza per la difesa

L'Inter sta valutando l'acquisto di un difensore spagnolo che potrebbe lasciare il suo club a fine stagione. Il calciatore, attualmente in forza a una delle principali squadre della Liga, ha un contratto in scadenza a giugno e potrebbe arrivare a parametro zero. La società nerazzurra sta considerando questa opportunità per rinforzare il reparto difensivo con un elemento di esperienza internazionale. La trattativa non è ancora ufficiale, ma l'interesse è già noto.

di Alberto Petrosilli Il difensore spagnolo Carvajal può diventare un’occasione a parametro zero: a giugno lascerà infatti il Real Madrid. L’addio di Dani Carvajal al Real Madrid è ormai ufficiale e il suo nome ha subito acceso l’interesse di diversi top club europei. Tra le società che stanno monitorando con attenzione la situazione c’è soprattutto l’Inter, alla ricerca di profili di esperienza internazionale per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra starebbe valutando con attenzione l’opportunità di arrivare al laterale spagnolo a costo zero, approfittando della conclusione della sua lunga esperienza in Liga. 🔗 Leggi su Internews24.com

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