Intelligenza artificiale a scuola Campus Store lancia AI Hub | laboratori esperienziali attività gratuite Una comunità per l’IA

Durante Fiera Didacta Italia, la vicepresidente di Campus Store ha annunciato il lancio di AI Hub, un progetto dedicato all’intelligenza artificiale nelle scuole. Il nuovo spazio offrirà laboratori pratici e attività gratuite rivolte a studenti e insegnanti, con l’obiettivo di creare una comunità intorno all’uso dell’IA in ambito educativo. La presentazione si è svolta nei padiglioni della fiera, attirando l’attenzione di diversi partecipanti.

A margine di Fiera Didacta Italia, la vicepresidente di Campus Store, Lisa Lanzarini, ha presentato AI Hub come uno spazio dedicato a tre giornate di confronto e sperimentazione sull’intelligenza artificiale applicata alla scuola, con workshop, talk e attività rivolte a docenti, dirigenti e personale scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

IA e divieto dei cellulari a scuola, Valditara: “Restituire una vera libertà ai giovani lontani dalla dipendenza”. E sull’intelligenza artificiale: “Docenti sempre al centro”Valditara a Didacta conferma lo stop ai cellulari per combattere la dipendenza e chiarisce che le intelligenze artificiali necessitano sempre della...

Educazione digitale a scuola: le 4 linee guida gratuite dell’Europa per gestire l’intelligenza artificiale, contrastare la disinformazione, insegnare informatica e scegliere i migliori contenuti didatticiLa Commissione Europea pubblica quattro linee guida sull'educazione digitale per le scuole.

Altri aggiornamenti su Campus Store

Temi più discussi: Nasce a Cremona la nuova generazione di professionisti dell’AI; IA e sicurezza a scuola: come il distretto di Beverly Hills combatte il bullismo con telecamere intelligenti, sensori acustici e droni di pronto intervento; Intelligenza artificiale a scuola: al Giorgi-Fermi un progetto per sviluppare consapevolezza e spirito critico; Allarme bulli e sicurezza: i nuovi sistemi AI che sorvegliano gli studenti.

Valditara: Usare l’Intelligenza artificiale fa crescere gli apprendimenti. Primi risultati positivi. Invieremo questionario alle scuoleL’intelligenza artificiale entra nella scuola italiana con un primo programma sperimentale dedicato alla personalizzazione dell’apprendimento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valdit ... orizzontescuola.it

Intelligenza artificiale a scuola: e se invece di proibirla si insegnasse come usarla?È mattina in una classe di scuola media italiana. La professoressa apre il registro digitale, ma stavolta non è sola: un assistente virtuale le suggerisce quali studenti potrebbero aver bisogno di un ... alfemminile.com

Adidas Campus 00s Disponibili dal 19 al 40 in Store & sul nostro sito https://www.luckysportonline.com/it/ecommerce/search/ssearch=Scarpe - facebook.com facebook