Insulti social alla Polizia locale di Morbegno | Non saranno più tollerati
Negli ultimi giorni a Morbegno si sono verificati diversi episodi di criminalità, culminati con l’arresto di un giovane. Contestualmente, sui social sono stati diffusi insulti rivolti alla Polizia locale della città, con alcuni messaggi che sono stati rimossi e altri ancora visibili. L’amministrazione comunale ha annunciato che tali comportamenti non saranno più tollerati. La tensione in città è aumentata a causa di questi eventi, che si sono aggiunti a una serie di fatti criminosi avvenuti di recente.
I recenti episodi di criminalità verificatosi a Morbegno, e che hanno portato, nelle ultime ore, all'arresto di un giovane, non sono stati gli unici accadimenti che hanno creato un clima di tensione nella città della Bassa Valle.Gli insultiNegli ultimi giorni, infatti, sono apparsi sui social. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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