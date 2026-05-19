Insulti social alla Polizia locale di Morbegno | Non saranno più tollerati

Negli ultimi giorni a Morbegno si sono verificati diversi episodi di criminalità, culminati con l’arresto di un giovane. Contestualmente, sui social sono stati diffusi insulti rivolti alla Polizia locale della città, con alcuni messaggi che sono stati rimossi e altri ancora visibili. L’amministrazione comunale ha annunciato che tali comportamenti non saranno più tollerati. La tensione in città è aumentata a causa di questi eventi, che si sono aggiunti a una serie di fatti criminosi avvenuti di recente.

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