Insulti alla nuova comandante della Polizia locale nel Napoletano | Promossa perché bona c'è la denuncia

Una nuova comandante della Polizia locale nel Napoletano ha ricevuto insulti sessisti e commenti offensivi sui social media. Tra le frasi diffuse vi sono commenti come

Offese sessiste alla neo-Comandante della Polizia Locale del Comune di Camposano, in provincia di Napoli: "Qui pelo ci cova". "Informate la moglie del sindaco". Scatta la denuncia. Il sindacato Csa: "Frasi diffamatorie inaccettabili, ci costituiremo parte civile". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lettera alla Città del Comandante della Polizia Locale Aldo PoponciniArezzo, 15 marzo 2026 – A seguire il testo della lettera alla CIttà del Comandante della Polizia Locale Aldo Poponcini «Nel giorno in cui inizia il... Ad Affari Tuoi c’è Banfy, il neomelodico sinti di Tortona: “Canto in napoletano perché questa musica è universale”Ad Affari Tuoi arriva il misterioso cantante piemontese, diventato virale negli ultimi mesi con la canzone Bam Bam: "Mi chiamo così perché mio padre... Tutto quello che riguarda Insulti alla nuova comandante della... Argomenti discussi: Frosinone, comandante dei carabinieri picchia, umilia e insulta la moglie: sotto inchiesta per maltrattamenti; Frosinone, comandante dei carabinieri sotto inchiesta per maltrattamenti alla moglie. Insulti alla nuova comandante della Polizia locale nel Napoletano: Promossa perché bona, c’è la denunciaOffese sessiste alla neo-Comandante della Polizia Locale del Comune di Camposano, in provincia di Napoli: Qui pelo ci cova ... fanpage.it